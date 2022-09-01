Benzin ve motorine indirim geliyor
HABER MERKEZİ
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre yarın gece yarısından geçerli olmak üzere benzin ve motorinde indirim bekleniyor.
Motorinde uluslararası satışlar ve Brent petrolde yaşanan düşüşle birlikte yarın gece motorinde 2 lira 80 lira benzinde ise 1 lira 30 kuruş indirim bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul’da motorin litresi 26.09 liradan, benzinin litresi 20.13 liradan satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.