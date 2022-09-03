Kürdistan Bölgesi ile İran arasında yeni bir sınır kapısı açılıyor

SORAN (K24)

Yeni açılacak sınır kapısı, Soran bağımsız idaresi sınırlarında yer alan Bradost bölgesindeki Keleşin Yaylası’nda yer alıyor. Kapının açılmasıyla sınır ticaretinin gelişmesi bekleniyor.

Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Urmiye kentinin merkezini oluşturduğu Batı Azerbaycan Eyaleti Valisi Muhammed Sadık Motemediyan başkanlığına bir heyet 22 Ağustos’ta Haci Omeran Sınır Kapısı’nı ziyaret etmiş, ardından Başbakan Mesrur Barzani’yle bir araya gelmişti. Erbil Valiliği ve Soran idaresi yetkilileriyle de yapılan görüşmeler neticesinde Keleşin-Şino Sınır Kapısı’nın açılması üzerinde mutabık kalınmıştı.

Sınır kapısının açılması için Kürdistan Bölgesi tarafında 34 kilometrelik asfalt yol yapılacak.

K24’e konuşan Sidekan Nahiye Müdürü İhsan Çelebi, “Soran bağımsız idaresinin, İranlı yetkililerle adım armasını bekliyoruz. Bu sınırın önemi, ekonomide kalkınmayı sağlayacak olmasıdır. Ayrıca bölge güvenliğinin sağlanmasına da katkı sağlayacak. Çünkü her yıl bu bölgeler bombalanıyor. Bu aynı zamanda Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Soran idaresi için bir gelir kaynağı olacak” diye konuştu.

Bölge esnafı olan Feriq Hemedemin, “Bazı günler hiç iş yapmıyoruz, bazı günler de 200 bin dinar kazanıyoruz. Soran’da böyle bir dükkanın günlük cirosu 600 bin ila 2 milyon dinar arasında değişiyor. Burada bir sınır kapısı açılırsa turistler burayı ziyaret eder ve hareketlilik artar. İran’a gidenlerin yolu buraya düşer ve biz de fayda görürüz” diyor.

Keleşin-Şino Sınır Kapısı, Haci Omeran’dan sonra Soran idaresi sınırlarında yer alan ikinci kapı olacak.