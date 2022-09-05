ABD’li yetkili: Irak’ta siyasi durum çöküşe doğru gidiyor

BAĞDAT (K24)

Irak Haber Ajansı’na konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf, Irak’ta siyasi durumun çöküşe doğru gittiğini, sorunların sadece diyalog yoluyla çözülebileceğini belirtti.

Leaf, Iraklı siyasi tarafların, Irak’ın yararına doğru kararlar verebileceğini kaydetti.

Joe Biden yönetiminin Irak’ın durumunu yakından takip ettiğini vurgulayan Leaf, “Mukteda es-Sadr ile diğer liderlerin de sesi duyulmalı” dedi.

Irak’ın, ABD-İran müzakere sürecinde olumlu bir rol oynadığını ifade eden Leaf, “Benim şu an Irak’ta bulunmam, ABD yönetiminden gelen bir mesajı iletmektir. Özel bir diyalogun sağlanması ve tavsiye vermek amacıyla Washington Irak’taki tüm siyasi taraflarla görüşmektedir” diye konuştu.

Leaf, demokrasinin temel cevherinin çoğulculuk olduğunu, aksi halde kırılma yaşandığını belirtti.