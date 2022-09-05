Politika

ABD’li yetkili: Irak’ta siyasi durum çöküşe doğru gidiyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf, Irak’ta siyasi durumun çöküşe doğru gittiğini söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak Irak Barbara Leaf ABD

BAĞDAT (K24)

Irak Haber Ajansı’na konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf, Irak’ta siyasi durumun çöküşe doğru gittiğini, sorunların sadece diyalog yoluyla çözülebileceğini belirtti.

Leaf, Iraklı siyasi tarafların, Irak’ın yararına doğru kararlar verebileceğini kaydetti.

Joe Biden yönetiminin Irak’ın durumunu yakından takip ettiğini vurgulayan Leaf, “Mukteda es-Sadr ile diğer liderlerin de sesi duyulmalı” dedi.

Irak’ın, ABD-İran müzakere sürecinde olumlu bir rol oynadığını ifade eden Leaf, “Benim şu an Irak’ta bulunmam, ABD yönetiminden gelen bir mesajı iletmektir. Özel bir diyalogun sağlanması ve tavsiye vermek amacıyla Washington Irak’taki tüm siyasi taraflarla görüşmektedir” diye konuştu.

Leaf, demokrasinin temel cevherinin çoğulculuk olduğunu, aksi halde kırılma yaşandığını belirtti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv