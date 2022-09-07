Başkan Barzani’den ABD heyetine: Kimse kimseyi ortadan kaldırmaya çalışmamalı

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani bugün, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf başkanlığındaki heyetle bir araya geldi. Heyette ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Alina Romanowski ile Erbil Başkonsolosu Irvin Hicks Jr. de yer aldı.

ABD Başkanı Joe Biden’ın selamlarını Başkan Barzani’ye ileten Leaf, Biden’ın, Kürdistan Bölgesi’ne büyük önem verdiğini, Kürdistan Bölgesi’nin ABD’nin dış politikasında önemli bir yere sahip olduğunu, Kürdistan Bölgesi ile Irak’ın egemenlik ve istikrarının, bölgenin istikrar ve kalkınması açısından bir temel oluşturduğunu söyledi.

Ülkesinin Kürdistan Bölgesi ile Irak hükümeti ilişkilerine büyük önem verdiğini kaydeden Barbara Leaf, Başkan Barzani’nin, sorunların anayasal temelde çözümüne ilişkin rolüne övgüde bulunarak, Irak’taki siyasi engellerin ortadan kalkması için Başkan Barzani’den etkili rol almasını istedi.

Irak’taki siyasi engellerle ilgili kısa bir bilgilendirme yapan Başkan Barzani ise sorunların kaynağının, Bağdat’ın anayasaya bağlı kalmaması, siyasi süreçteki ortaklık, denge ve uzlaşı temellerinin ortadan kalkması, seçim sonuçlar ile demokrasiye saygı duyulmamasından kaynaklandığını belirtti.

Başkan Barzani, Kürdistan Bölgesi ile Irak arasındaki temel konuların anayasal çerçevede çözülmesinin önemine işaret ederek, her anlaşmanın anayasa çerçevesinde, açık ve ciddi bir şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.

Irak’ta sorunların çözümü için birbirine kabul etme kültürünün olması gerektiğini kaydeden Başkan Barzani, hiçbir tarafın, diğer tarafı ortadan kaldırma çabasında olmaması gerektiğini söyledi.

Başkan Barzani ayrıca, erken seçime gidilmesiyle ilgili hiçbir engel çıkarmadıklarını, sadece bunun için siyasal ve yasal zemin sağlanması, hiçbir taraf ve bileşenin dışlanmaması ve sonuçlara saygı gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.