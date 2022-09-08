Chelsea’nin yeni teknik direktörü Graham Potter oldu

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Thomas Tuchel ile yolların ayrılmasının ardından İngiltere’nin köklü kulüplerinden Chelsea’nin yeni hocası Graham Potter oldu.

Chelsea’den yapılan açıklamaya göre Potter ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

4 yıldır Brighton&Hove Albion kulübünü çalıştıran Potter, oynattığı pozitif futbolla takdir topluyordu.

Takımıyla bu sezona da iyi bir başlangıç yapan ve 13 puanla Brighton’ı 4’üncü sıraya getiren 47 yaşındaki İngiliz çalıştırıcı, bundan sonra mavilerin başarısı için ter dökecek.