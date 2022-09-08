Spor

Chelsea’nin yeni teknik direktörü Graham Potter oldu

Chelsea’de Thomas Tuchel’den boşalan teknik direktörlük görevine İngiliz menajer Graham Potter getirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Graham Potter
Graham Potter
avrupa Graham Potter Chelsea teknik direktör

HABER MERKEZİ

Thomas Tuchel ile yolların ayrılmasının ardından İngiltere’nin köklü kulüplerinden Chelsea’nin yeni hocası Graham Potter oldu.

Chelsea’den yapılan açıklamaya göre Potter ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

4 yıldır Brighton&Hove Albion kulübünü çalıştıran Potter, oynattığı pozitif futbolla takdir topluyordu.

Takımıyla bu sezona da iyi bir başlangıç yapan ve 13 puanla Brighton’ı 4’üncü sıraya getiren 47 yaşındaki İngiliz çalıştırıcı, bundan sonra mavilerin başarısı için ter dökecek.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv