Neçirvan Barzani, Alman parlamenter heyetini kabul etti

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Alman Parlamentosu heyetiyle Irak'taki siyasi durumu ve Erbil ile Bağdat arasındaki sorunları görüştü.

Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Milletvekili Nils Schmid başkanlığındaki Alman Parlamentosu heyetiyle görüşen Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, DAİŞ'in Suriye ve Irak'ta gerçek tehdit olmaya devam ettiğini söyledi.

Irak’ın başkenti Bağdat’taki temaslarının ardından Erbil'e geçen SPD heyeti, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile gerçekleştirdiği görüşmede, DAİŞ'in yenilgiye uğratılması konusunda Kürdistan Bölgesi ve Peşmergenin rolünden övgü ile söz etti.

Görüşmede, Erbil-Bağdat ilişkilerinin yanı sıra DAİŞ’e karşı Uluslararası Koalisyon bünyesindeki Alman güçlerinin görevleri, Irak’taki siyasi gelişmeler, Kürdistan Bölgesi’ndeki ekonomik durum, özel sektör faaliyetleri, demokrasi, insan hakları ve özgürlükler konuları ele alındı.

Görüşmede konuşan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, terörizmi ortadan kaldırmak için Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin yardım ve desteğe ihtiyaç duyduğunu söyleyerek, “DAİŞ, Irak ve Suriye'de hala gerçek bir tehdittir” dedi.

Neçirvan Barzani, Alman Parlamentosunun önümüzdeki Ekim ayında Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki güçlerinin görev süresini uzatmasını umduklarını belirtti.

Kürdistan Bölgesi ve Irak’a yaptığı insani ve askeri yardımlar nedeniyle Almanya’ya teşekkür eden Neçirvan Barzani, Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin demokrasi ve insan haklarının ilerletilmesi konularında Avrupa’dan destek alabileceğini ifade etti.

Alman milletvekili heyeti ise, DAİŞ’e karşı savaşın ardından Kürdistan Bölgesi'nde yaşanan kalkınma, yatırım ve yeniden yapılanma sürecine başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Heyet, Almanya'nın Kürdistan Bölgesi ve Irak ile dost ve ortak olduğunu belirterek, Irak'ta barış ve istikrarının bölge için önemli olduğunun altını çizdi.

Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail’in de hazır bulunduğu görüşmede, Peşmerge ile Irak ordusu arasındaki koordinasyon da değerlendirildi.