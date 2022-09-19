Doğu Kürdistan halkı Jina Emini için grevde

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Hengaw İnsan Hakları Örgütü’nün resmi Twitter hesabından paylaşılan videolarda, bugün sabah saatlerinde Doğu Kürdistan’da çok sayıda kentte halkın genel grev başlattığı ve esnafın kepenk kapattığı görülüyor.

Doğu Kürdistanlı siyasi ve sivil aktivistler, Kürt kadını Jina Emini’nin “usule uygun başörtüsü takmadığı” gerekçesiyle İran polisi tarafından öldürülmesine tepki göstererek, halkı genel greve çağırmıştı.

Hengaw’ın paylaşımların göre, bugün sabah saatlerinden itibaren başta Seqiz, Sine, Meriwan, Bokan, Mahabad ve Urmiye olmak üzere Doğu Kürdistan’ın birçok kentinde de halk greve gitti.

Paylaşılan videolarda greve iş yerlerini açmayan esnafın da destek verdiği görülüyor.

Yine sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, İran güvenlik güçlerinin Seqiz sokaklarında çekim yapan insanları gözaltına aldığı görülüyor.

13 Eylül’de Tahran’da “usule uygun başörtüsü takmadığı” gerekçesiyle gözaltına alınan Seqiz nüfusuna kayıtlı Jina Emini, gördüğü işkenceyle komaya girmiş, hastanede yaşam savaşını kaybetmişti.

Jina Emini’nin ölümü Kürdistan ve dünyada büyük tepkiye yol açtı.