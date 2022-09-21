Başbakan Mesrur Barzani, ABD Savunma Bakan Yardımcısı’yla görüştü

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, bu sabah Erbil’e bir ziyaret gerçekleştiren ABD Savunma Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Celeste Wallander ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede Kürdistan Bölgesi - ABD ilişkileri, Irak ve bölgenin durumunu ele alındı.

K24’ün edindiği bilgiye göre bugün, Kürdistan Bölgesi ile ABD arasında Peşmerge Güçleri’ne yardımları öngören bir anlaşma da imzalanacak.