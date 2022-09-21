Başbakan’dan Peşmerge’ye destek için ABD’ye teşekkür

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Erbil’e bir ziyaret gerçekleştiren ABD Savunma Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Celeste Wallander ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede Kürdistan Bölgesi - ABD ilişkileri ve bugün iki taraf arasında imzalanacak olan, Peşmerge’ye destek, askeri ve güvenlik işbirliğini içeren anlaşmanın ele alındı.

Özellikle DAİŞ’le mücadelede ABD’nin Peşmerge’ye desteği için teşekkür eden Başbakan, ikili ilişkileri geliştirmek istediklerini vurguladı.

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Wallander da imzalanacak olan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bunun Kürdistan Bölgesi ile ABD arasındaki ilişkilerin güçlü olduğunu gösterdiğini söyledi.

Hükümetin yaptığı reformlar, Peşmerge Bakanlığı’ndaki reform süreci, Kürdistan Bölgesi ile Irak hükümeti arasındaki sorunların anayasal çerçevede temelden çözümü gibi konular da görüşmede masaya yatırıldı.