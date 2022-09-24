Çanakkale açıklarında göçmen botu battı

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Ayvacık ilçesi Babakale köyü açıklarında bir botun battığı bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları bölgeye sevk edildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri de kıyıdaki çalışmalar için yönlendirildi.

Ekiplerin, boğulma tehlikesi geçiren 15 göçmeni kurtararak karaya çıkardığı öğrenildi.

Bölgede arama çalışması yapan ekipler tarafından bulunan 6 kişinin cesedi ise kıyıya taşındı.

Kaybolduğu belirtilen bir kişinin aranmasına devam ediliyor. (Kaynak: AA)