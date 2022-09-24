3 yıl önce DAİŞ’ten kurtarılan Ezidi Kürt kızı 2 farklı fotoğrafını paylaştı

DUHOK (K24)

DAİŞ’ten 3 yıl önce kurtarılan Ezidi Kürt kızı Fayza Kemal, eski ve yeni fotoğraflarını paylaşarak hayatının değiştiğini söyledi.

Duhok’taki Mam Reşane Kampı’nda kalan ve 3 yıl önce bugün DAİŞ’ten kurtarılan Fayza Kemal, 2 farklı fotoğrafını yayınladı.

Kemal, “Bugün 24 Eylül, kurtuluşumun yıl dönümü ve iki fotoğraf arasındaki fark sadece üç yıl. Bu süre zarfında hayatım değişti, akrabalarımla tekrar bir araya geldim ve şimdi özgürce yaşıyorum” dedi.

DAİŞ’ten kurtulan Kemal, şimdi DAİŞ’ten kurtulan diğer insanlara hizmet etmek ve haklarını elde etmek için insan hakları örgütleriyle birlikte çalışıyor.