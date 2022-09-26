Politika

Rusya’da okula silahlı saldırı: 13 ölü

Rusya'nın İjevsk kentindeki bir okula giren silahlı saldırgan, 7'si öğrenci, 2'si öğretmen 13 kişiyi öldürdü.
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dünya Rusya okul saldırı

HABER MERKEZİ

Rusya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Udmurtya bölgesinde bulunan İjevsk kentindeki 88. no'lu okula kimliği belirsiz bir kişi silahlı saldırı gerçekleştirdi.

Saldırgan, 7'si öğrenci, 2'si öğretmen 13 kişiyi öldürdü.

Olay yerine güvenlik güçleri sevk edilirken, öğrenci ve öğretmenler okuldan tahliye edildi.

Saldırganın intihar ettiği belirtildi.

Rusya, son yıllarda birkaç büyük okul saldırısına tanık oldu.

Mayıs 2021'de Kazan şehrinde silahlı bir genç yedi çocuğu ve iki yetişkini öldürdü.

Nisan 2022'de silahlı bir adam, intihar etmeden önce orta Ulyanovsk bölgesindeki bir anaokulunda iki çocuğu ve bir öğretmeni öldürmüştü.

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