Politika

Rusya’da seferberlik paniği: ‘Sınırlar genç erkeklere kapatılacak’

Rusya'da ilan edilen kısmi seferberlik sonrası genç nüfusun ülkeden çıkışı hızlanırken, ülke sınırlarının askerlik çağındaki genç erkeklere kapatılacağı ileri sürüldü.
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HABER MERKEZİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmı seferberlik ilanı üzerine askere alınma korkusu yaşayan gençler ülkeyi terk etmeye başladı.

Gürcistan, Finlandiya ve Kazakistan sınırlarında uzun araç kuyrukları oluştu.

Muhalif Rus medyası, ülke sınırlarının askerlik çağındakilere kapatılacağını öne sürdü.

HALK SAVAŞI VE SEFERBERLİĞİ PROTESTO ETTİ

300 bin kişinin yedek asker olarak orduya alım işlemleri hızlandı. İlk 4 günde on binlerce kişi eğitim yerlerine sevk edildi.

Rus istihbaratı FSB'nin sınır hizmetleri dairesinin raporuna göre kısmı seferberlik ilanı sonrası 261 binden fazla genç erkek Rusya'dan ayrıldı. Askere alma işlemine karşı halkın bir kısmı meydanlara indi. Savaşı ve seferberliği protesto etti.

KREMLİN: OLAYLAR ABARTILIYOR

Yakutistan, Dağıstan ve Omsk gibi bazı federal bölgelerde çocuklarını askere göndermek istemeyen ailelere Rus güvenlik güçleri müdahale etti.

Halk ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Dünya çapında yankı bulan olaylara ilişkin Kremlin, "Batı yalan haber yapıyor, olaylar abartılıyor" açıklaması yaptı.

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