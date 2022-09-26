Almanya Dışişleri Bakanı: İran’a yaptırım uygulansın

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Baerbock, Alman Haber Ajansı DPA’ya yaptığı açıklamada, İran’da barışçıl protestoları ölümcül şiddetle bastırma girişiminin cevapsız kalmaması gerektiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) kapsamında bu konunun hızlı bir şekilde ele alınmasını ve olaylara ilişkin sonuçların çıkarılmasını talep eden Baerbock, "Benim için buna, sorumlulara karşı yaptırımlar da dahildir" ifadesini kullandı.

Baerbock, bir toplumun durumu konusunda kadın haklarının önemli bir ölçüt olduğunu vurgulayarak, “Bir ülkede kadınlar güvende değilse kimse güvende değildir” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında İran’ın Berlin Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bilgisini paylaştı.

NE OLMUŞTU?

İran'da “ahlak polisi” tarafından gözaltına alınan ve işkenceye maruz kalan Jina Emini 16 Eylül’de hayatını kaybetti.

Emini’nin yaşamını yitirmesi ardından Doğu Kürdistan (Rohjilat) kentleri başta olmak üzere düzenlenen protestolar ülke geneline yayıldı.

Norveç'in başkenti Oslo merkezli İran İnsan Hakları (IHR) örgütü, protestolar sırasında en az 50 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.