Mersin'de polisevine saldırı: 1 polis hayatını kaybetti

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Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yaklaşan bir araçtan inen kişiler, buradaki polislere uzun namlulu silahlarla ateş açtı.

Polisler, saldırganlara karşılık verdi, çatışma çıktı. Bu sırada şüphelilerin aracında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Saldırıda yaralanan iki polisten biri hayatını kaybetti.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU’DAN AÇIKLAMA

Saat 22.42 civarında, yaklaşık 1-1,5 yıl önce hizmete giren polisevine saldırı yapıldığını belirten Soylu, şunları kaydetti:

“İl Emniyet Müdürümüzle hemen temas ettik ve burada olayın nasıl cereyan ettiği konusunda ilk bilgileri almış olduk. 2 kadın terörist, çantalarıyla birlikte anlaşılıyor ki daha önce tespit ettikleri bir şekilde hemen orda polisin nöbet tuttuğu kulübeye yönelerek ateş ediyorlar ve orada bir çatışma çıkıyor. Çatışma devam ederken hemen bu bölgeye yakın 4 bekçi arkadaşımız bir araçla acil bir şekilde intikal ettikten sonra 2 teröristle birlikte onlar da çatışmaya gidiyorlar. 2 kadın terörist bu çatışmalar esnasında yaralanıyorlar. Ardından çatışma devam ederken iki ayrı patlama sesi geliyor. İki ayrı patlama sesi de kendi sırtlarına koymuş oldukları ve patlayıcı olan, yaralanınca kaçamayacaklarını anlayınca kendilerini patlatıyorlar. Bu esnada bir polis memuru arkadaşımız ağır yaralanıyor. Ötekisi de yaralanıyor ama diğer polis memurumuz kadar ağır bir yara değildi. Ağır yaralanan polis memuru arkadaşımızı hastaneye götürüyorlar ama maalesef kurtarılamıyor, şehit oluyor.”

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: SALDIRGANLARDAN BİRİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren 2 PKK'liden birinin "Zozan Tolan" kod adlı Dilşah Ercan olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teröristin, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu, terör örgütü faaliyetlerinden dolayı cezaevine girip çıktığı, örgütün kırsal yapılanmasına 2013 yılında Mersin'den katıldığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de eğitim aldığı ve örgütün sözde özel güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Ayrıca, terörist hakkında metropollere eylem amaçlı gönderilecek hazır kadrolar arasında yer aldığı şeklinde istihbari bilgilerin bulunduğu belirlendi."