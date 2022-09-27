Irak Dışişleri Bakanı: Petrol fiyatı önümüzdeki aylarda 150 dolara ulaşabilir

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Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, gelecek aylarda petrol fiyatının 150 dolara ulaşabileceğini belirterek, bunun petrol üreticisi olmayan ülkelerin ekonomisine zarar vereceğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları sırasında Sputnik’e açıklamalarda bulunan Hüseyin “Kış yaklaşıyor. Önümüzdeki aylarda petrol fiyatlarının yükseleceğini hissediyorum. Belki de 150'ye (varil başına 150 dolar) ulaşacak” ifadelerini kullandı.

Hüseyin, petrol fiyatlarının kışın da yükselemeye devam etmesi, üretici olmayan ülkelerin ekonomisine zarar vereceğini belirtti.

Irak Dışişleri Bakanı, fiyat artışındaki mevsimsel faktörlere ek olarak Rusya’ya uygulanan yaptırımların da ‘hidrokarbon maliyeti’ üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Dün 86.44 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82.86 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 10.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1.32 artarak 83.95 dolar olmuştu.