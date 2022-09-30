Politika

Sadr’dan Taliban’a: Vatandaşlarını koruyamayan bir hükümet kıymetsizdir

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Afganistan’daki Taliban geçici hükümetine tepki göstererek, “Vatandaşlarını koruyamayan bir hükümet kıymetsizdir” dedi.
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Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr
Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr
Irak Mukteda es-Sadr Taliban tepki

ERBİL (K24)

Taliban’ın Afganistan’daki Şiileri korumakla sorumlu olduğunu belirten Sadr, Taliban geçici hükümetinin neredeyse her hafta gerçekleşen saldırılara engel olamadığını ifade etti.

“Evet, Taliban’ın aşırıcı hükümeti kötülük üçgenini korkutmak yerine Müslümanları korkutuyor” diyen Sadr, “Necef’ten, Taliban’ın Afgan Şiileri hedef alan ve gelecekte Sünni kardeşlerimizi hedef alma ihtimali tüm saldırılardan sorumlu olduğunu vurguluyorum” ifadelerini kullandı.

Taliban hükümetinin genel olarak olup bitenler karşısında sessiz olduğunu ifade eden Sadr, “Ya olanları kabul ediyor, teröre yakındır ve ılımlılıktan uzaktır ya da halkını koruyamıyor. Yaşamak isteyenlerin mağduriyetlerinin son bulması için müdahil olmalı” dedi.

Sadr ayrıca, Suudi Arabistan’a Afganistan’da olanlara müdahale etme çağrısında bulundu.

Sadr’ın açıklaması, Çarşamba günü Kabil’de Şii camisine ve bugün de Şii Hazaralar'ın yoğunlukla yaşadığı bir bölgede okulu hedef alan saldırılardan sonra geldi.

Taliban, Ağustos 2021’de Afganistan’ı devraldığından beri, onlarca yıllık savaşın ardından ülkeye güvenlik getireceklerini açıklasa da özellikle başkent Kabil’de sık sık intihar saldırıları yaşanıyor.

Aynı dönemde geçtiğimiz iki günde İran’ın Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırılarında onlarca sivil şehit olmuş, onlarcası yaralanmıştı. Başbakan Mesrur Barzani, Irak hükümetine ülkesinin egemenliğini koruması için çağrıda bulunmuştu.

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