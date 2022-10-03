Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı?

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Dolar, geçtiğimiz hafta 18,56 ile tarihi zirveyi yenilemişti.

Dolar/TL haftaya 18,54 ile başladı. Euro/TL 18,20 civarında işlem görüyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan politika faizinin yıl sonunda tek haneye ineceğinin sinyalini verirken Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz ve kredi politikaları piyasalarda ana gündem maddesi olarak izleniyor.

Merkez Bankası son iki toplantıda toplam iki puan indirerek politika faizini yüzde 12'ye çekti. Merkez'in yıl sonuna kadar üç olağan toplantısı bulunuyor.

TL dolar karşısında son bir ayda benzer para birimlerinden daha sınırlı kayıp yaşadı. TL'de günlük olarak sınırlı kalan ancak her gün devam eden kayıplar bir aydan uzun süredir devam ediyor.

Son bir ayda ruble ve peso, dolar karşısında değer kaybetmeyen nadir iki para birimi oldu. TL ise yüzde 1,7 değer kaybı yaşasa da en iyi performans gösteren üçüncü para birimi oldu. Benzer para birimlerinde yüzde 8'e ulaşan kayıplar görüldü.