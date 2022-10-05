Başbakan, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ile Rojava’yı görüştü
ERBİL (K24)
Başbakan Mesrur Barzani, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Nicholas Granger ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Rojava’nın konuşulduğu görüşmede, Rojava’daki Kürt partiler arasındaki diyaloğu sürdürmenin önemi vurgulandı.
Görüşmeye ABD’nin Erbil Başkonsolosu Irvin Hicks da katılırken, Irak ve Suriye’nin durumu masaya yatırıldı.
Rojava’daki Kürt partiler arasındaki diyaloğun sürdürülmesinin öneminin vurgulandığı görüşmede, Rojava’da çalışma özgürlüğünün yanı sıra siyasi ve örgütsel faaliyetlerin özgür bir şekilde yapılmasının önemine vurgu yapıldı.