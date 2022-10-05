Politika

Başbakan, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ile Rojava’yı görüştü

Başbakan Mesrur Barzani, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Nicholas Granger ile Rojava’yı görüştü.
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kürdistan Mesrur Barzani ABD Suriye Rojava Nicholas Granger

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Nicholas Granger ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Rojava’nın konuşulduğu görüşmede, Rojava’daki Kürt partiler arasındaki diyaloğu sürdürmenin önemi vurgulandı.

Görüşmeye ABD’nin Erbil Başkonsolosu Irvin Hicks da katılırken, Irak ve Suriye’nin durumu masaya yatırıldı.

Rojava’daki Kürt partiler arasındaki diyaloğun sürdürülmesinin öneminin vurgulandığı görüşmede, Rojava’da çalışma özgürlüğünün yanı sıra siyasi ve örgütsel faaliyetlerin özgür bir şekilde yapılmasının önemine vurgu yapıldı.

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