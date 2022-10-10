Politika

Barcelona Messi'nin heykelini dikecek

Barcelona Başkanı Joan Laporta, kariyerine PSG'de devam eden kulübün efsane ismi Lionel Messi'nin Camp Nou önüne heykelinin dikileceğini açıkladı.
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Lionel Messi
Lionel Messi
kürdistan Lionel Messi Barcelona Camp Nou Heykel

HABER MERKEZİ

Barcelona'nın Pazar günü gerçekleştirilen genel Kurulu toplantısında konuşan Başkan Laporta, Messi'nin heykelinin dikileceğini duyurdu.

PSG'ye transfer olan Arjantinli süperstarın, Katalan ekibine geri döneceği haberleri ciddi ciddi konuşulurken, Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan sürpriz bir açıklama geldi.

Başkan Laporta, "Camp Nou'nun önüne Lionel Messi'nin bir heykelini dikeceğiz" dedi.

2000 yılında Barcelona'nın altyapısına katılan Lionel Messi, 2021 yılına kadar gösterdiği performansla adını Barcelona efsanelerinin arasına yazdırırken, tüm zamanların en iyi futbolcuları arasına girmeyi de başardı.

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