Zelenskiy: Putin’le diyalog olmaz

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinin Ukrayna'nın birçok bölgesine düzenlediği füze saldırılarının ardından olağanüstü toplanan ABD, Kanada, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin liderlerine hitap etti.

Video konferans ile düzenlenen zirvede konuşan Zelenskiy, Rus güçlerinin özelikle son iki gündür ülkesine seyir füzeleri ve İran üretimi Şahid kamikaze İnsansız Hava Araçlarıyla (İHA) yoğun saldırıları düzenlediğini belirtti.

Zelenskiy, Ukrayna hava sahasının daha güvenilir hale getirilmesi için etkili hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduklarını aktararak, "Ukrayna yeterli sayıda modern ve etkili hava savunma sistemleri aldığında, Rus terörünün kilit unsuru olan füze saldırıları durdurulacak" dedi.

Ukrayna'ya bugüne kadar silah yardımı sağlayan ülkelerin liderlerine teşekkür eden Zelenskiy, hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya verilmesi konusunda ABD Başkanı Joe Biden'e hitap ederek, "Sayın Başkan, bunların kademeli bir savunma sistemi oluşturmamızı sağlayacak orta ve uzun menzilli sistemlerin olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı son dönemlerde düzenlediği saldırılarda İHA'ları da aktif olarak kullandığına dikkati çekerek, Ukrayna güvenlik güçlerinden aldığı bilgiye göre Rusya'nın 2 bin 400 İran üretimi Şahid kamikaze İnsansız Hava Aracı (İHA) aldığını iddia etti.

Rusya'yı bugün sadece Ukrayna değil, Avrupa'nın da enerji güvenliğine karşı “terör eylemleri” düzenlemekle suçlayan Zelenskiy, Rusya'nın eylemlerine "simetrik olarak" karşılık verilmesi gerektiğini savundu.

Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya, ülkelerimizin enerji istikrarına saldırdığında onun enerji sektörünü yaptırımlarla engellemeli. Rus petrol ve gaz ticareti gelirlerinin istikrarını bozmalıyız. Rusya'dan petrol ve gaz ihracatı için katı bir fiyat tavanı gerekiyor, terör devleti için sıfır kar."

“BİR KİŞİ BARIŞI ENGELLİYOR”

Putin ile diyalog kurmasının imkansız olduğunu belirten Zelenskiy, "Geleceği olmayan Rusya'nın bu lideriyle diyalog olamaz. Şimdi bir kişi barışı engelliyor ve bu kişi Moskova'da" dedi.

G7 LİDERLERİNDEN RUSYA'YA KINAMA

Öte yandan ABD, Kanada, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin liderleri, Rus güçlerinin Ukrayna'nın birçok bölgesine düzenlediği füze saldırılarının ardından olağanüstü toplandı.

Liderler zirvenin ardından kabul ettikleri ortak bildiride, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını duyurdu.

"RUSYA'NIN SAHTE REFERANDUMLARINI TANIMAYACAĞIZ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ve diğer mesulleri saldırılardan sorumlu tutacaklarını belirten liderler, Ukrayna'nın Kırım ve Sivastopol bölgelerinin yanı sıra Donetsk, Luhansk, Zarorijya ve Kherson bölgelerinin de yasa dışı ilhak girişimini reddederek kınadıklarını ifade etti.

Bildiride, "Rusya'nın yasa dışı ilhakını meşrulaştırmaya çalıştığı sahte referandumları asla tanımayacağımızı ciddiyetle yineliyoruz" denildi.

Liderler, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Sözleşmesini açıkça ihlal ettiğini, tüm ülkelere Rusya'nın uluslararası hukuku ihlaline karşı çıkmaları ve güçlerini Ukrayna'dan çekmesini istemeleri çağrısında bulundu.

"NÜKLEER SİLAHLARIN KULLANMASININ AĞIR SONUÇLARI OLACAĞINI TEYİT EDİYORUZ"

Rusya'ya ekonomik bedel ödetmeye devam edeceklerini vurgulayan liderler, Rusya'nın "sorumsuz nükleer söylemini ve kısmi seferberlik ilanı" gibi gerilimi artırıcı adımları kınadıklarını duyurdu.

Ortak bildiride "Rusya'nın kimyasal, biyolojik veya nükleer silahların kullanmasının ağır sonuçları olacağını teyit ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

Rusya'nın Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne yönelik eylemlerinin de kınandığı bildiride yaşanabilecek herhangi bir kazadan Moskova'nın sorumlu tutulacağına dikkat çekildi.

Liderler, Belarus'a topraklarını Rus güçlerine kullandırmaması ve onlara destek vermemesi çağrısı da yaptı.

"UKRAYNA'YA MALİ, İNSANİ, ASKERİ VE DİPLOMATİK DESTEK DEVAM EDECEK"

Ukrayna'ya gerektiği sürece mali, insani, askeri ve diplomatik desteğin devam edeceğini bildiren liderler, bu ülkenin uluslararası tanınmış sınırlarında bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve egemenliğine tam desteklerini yineledi.

Liderler ortak bildirilerinde Zelenskiy'e, kış için askeri hazırlıklar dahil olmak Ukrayna'ya kararlı şekilde destek vermeye devam edeceklerini ilettiklerini kaydetti.

Bildiride "Ukrayna'nın acil ihtiyaç duyduğu askeri ve savunma ekipmanlarını karşılanması için çabaları koordine etmeye devam edeceğiz" denildi.

Kuzey Akım boru hatlarına kasıtlı hasarlara da değinilen bildiride kritik altyapılara yönelik saldırılar şiddetli biçimde kınandı.