Politika

Rusya’dan Afrin’de bombardıman

Rus savaş uçakları Afrin bölgesinde silahlı gruplara yönelik bombardıman düzenledi.
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kürdistan Afrin rus savaş uçağı HTŞ

HABER MERKEZİ

K24’ün Afrin’deki kaynaklardan edindiği bilgiye göre savaş uçakları Şera bölgesinde Metina, Qitme, Der Siwan, Kefir Cene köylerine yönelik bombardıman yaptı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) da Türkiye destekli silahlı gruplardan olan 3. Kolordu grubuna ait karargahların Rus savaş uçaklarınca bombalandığını açıkladı.

SOHR, Cephe El Şamiye ve Siqor El Şemal gruplarının Qitme ve Baflune köyleri arasındaki karargahlarının da hedef alındığını belirtti.

Bombardıman sonucunda 2 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Savaş uçaklarının Afrin semalarında uçmaya devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Bombardımanın, eski adı Nusra Cephesi olan Heyet Tahrir El Şam (HTŞ) grubunun 11 Ekim’de Afrin bölgesine girmesi ve 3. Kolordu grubunun elindeki bölgeleri alması sonrası dikkat çekti.

HTŞ’den bir heyetin Azez’de 3. Kolordu yöneticileriyle bir araya geldiği belirtilirken, toplantının sonucuna ilişkin bilgi edinilemedi.

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