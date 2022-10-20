İran: Ukrayna'ya karşı silah ve İHA göndermek gibi bir politikamız yok

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran’ın Rusya ile savunma iş birliği olduğunu ancak Ukrayna'ya karşı silah ve insansız hava aracı göndermek gibi bir politikalarının olmadığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Abdullahiyan kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştüğünü açıkladı.

Abdullahiyan paylaşımında, Borrell’e açık politikalarının Ukrayna’da savaşa ve gerginliğe karşı çıkmak olduğunu hatırlattığını belirtti.

İran füzelerinin Ukrayna'ya karşı kullanılmak üzere Rusya'ya gönderildiği iddiasının asılsız olduğunu söyleyen Abdullahiyan, "Rusya ile savunma iş birliğimiz var ancak Ukrayna'ya karşı silah ve insansız hava aracı göndermek kesinlikle politikamız değil" ifadelerini kullandı.

AB'DEN İRAN'A YAPTIRIM

Öte yandan, Avrupa Birliği, İran'a, Rusya'ya Ukrayna'da kullanmak üzere insansız hava aracı tedarik ettiği gerekçesiyle yaptırım uyguladı.

Twitter hesabından açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, İran'a, Rusya'ya askeri yardım sağladığı gerekçesiyle yeni yaptırımlar uygulandığını duyurdu.

Michel, "Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını destekleyen İran'a karşı hızlıca harekete geçiyoruz. AB Konseyi'nin İran'da Rusya'ya askeri destek sağlayanlara karşı rekor sürede getirilen kısıtlayıcı tedbirleri kabul etme kararını memnuniyetle karşılıyorum" ifadelerini kullandı.

AB Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da yaptırım paketinin rekor hızda kabul edildiği belirtildi.