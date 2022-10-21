Politika

Kürdistan Ulusal Gençliği Sözcüsü gözaltına alındı

Kürdistan Ulusal Gençliği (CNK) Sözcüsü Jiyan Timurtaş, Diyarbakır’da gözaltına alındı.
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CNK Sözcüsü Jiyan Timurtaş
CNK Sözcüsü Jiyan Timurtaş
kürdistan CNK Jiyan Timurtaş Diyarbakır Gözaltı

DİYARBAKIR (K24)

K24’e konuşan avukat Hişyar Özalp, CNK Sözcüsü Jiyan Timurtaş’ın “yasadışı örgüt üyesi” suçlamasıyla gözaltına alındığını söyledi.

Timurtaş’ın dosyasında gizlilik kararı bulunduğunu, bu nedenle müvekkilini göremediğini dile getiren Özalp, görüşme konusunda talepte bulunduklarını kaydetti.

26 Eylül’de Amedspor-Bursaspor maçında Kürdistan bayrağı açan CNK üyeleri gözaltına alınmıştı.

CNK üyesi gençler, gözaltına alındıkları günün ertesi çıktıkları mahkemede yurt dışına çıkma yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bu arada maçın ardından Diyarbakır Valiliği, "İlimizde oynanan Bursaspor - Amedspor maçı ile ilgili gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Ancak sosyal medyada yer alan görsellerin seyircilerin elbiselerinin içinde stada sokulduğu konuya güvenlik kuvvetlerimizce derhal müdahale edildiği ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatıldığı Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamasında bulunmuştu.

Türkiye İçişleri Bakanlığı’nın konuya ilişkin açıklamasında ise "Provokasyona gerekli müdahaleler yapılmış ve derhal ilgililere yönelik soruşturma başlatılmıştır" denilmişti.

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