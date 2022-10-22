Demirtaş: Beni yalnızlaştırmak isteyenler var

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Edirne F tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, FOX TV'de yayınlanan Orta Sayfa programında kendisine yöneltilen soruyu cevapladı.

Eski AK Parti Mardin Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu'nun "PKK Selahattin Demirtaş’ın ipini çekti bir daha dönüş olmaz" şeklindeki ifadelerinin hatırlatıldığı Demirtaş’a, “Yalnızlaştırıldınız mı?” sorusu yöneltildi.

Demirtaş yazılı olarak verdiği cevapta, şunları söyledi:

"Ben kendimi hiçbir zaman yalnız hissetmedim. Bilakis burada hep kalabalıklar içinde oldum, olmaya da devam ediyorum. Beni yalnızlaştırmak isteyenler yok mu, var elbette. Zaten bunun için hapiste rehine olarak tutuluyorum. Ancak burada bir tek gün dahi hapis yatmadım. En az dışarıdaki kadar çalışıyorum, en az o kadar yoğunum.”

Demirtaş, “Bunun nedeni, çok kalabalık bir kitleyle beraber siyasi mücadele yürütüyor olmamdır. Beni yalnızlaştırmak isteyenlerin girişimlerine, halkımızla birlikte yanıt verdik hep. Dolayısıyla tüm kalbimle ve rahatlıkla söyleyebilirim ki yalnız değilim” şeklinde konuştu.

MİROĞLU NE DEMİŞTİ?

Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin konuşan Miroğlu, Demirtaş’ı kastederek, "Bugün PKK ona diyor ki 'sen bir hiç'sin. Hatta münafıksın dediler. Devletin bize baktığı gibi bakıyorsun diye bunu söylediler” demişti.

Miroğlu, “HDP'nin oylarını 6'lı Masa'nın hepsi istiyor. Bu oyları istemenin verdiği stratejik yükümlülük Kılıçdaroğlu'ndadır. Aslında PKK ve Selahattin Demirtaş arasındaki çatışma, 6'lı Masa'nın stratejisini çökerten bir çatışma oldu. Nasıl sonuçlanacağını göreceğiz ama ben tekrar başa dönüleceği kanaatinde değilim. Demirtaş'ın ipi çekildi gibi geliyor, bir daha geri dönüş olmaz" ifadelerini kullanmıştı.