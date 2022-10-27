MSB: Operasyonda yaralanan asker hayatını kaybetti
HABER MERKEZİ
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, PKK’ye karşı yürütülen “Pençe-Kilit Harekatı”nda dün yaşanan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt’un yaralandığını ve hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.
Açıklamada, yaralı askerin tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini kaydedildi.
Faim Bozkurt'un Batman'ın Sason ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Bozkurt'un cenazesinin bugün defnedileceği belirtilirken, ailesi taziyeleri kabul ediyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da sosyal medya hesabından ölen asker için taziye paylaştı.