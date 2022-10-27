Politika

MSB: Operasyonda yaralanan asker hayatını kaybetti

Kürdistan Bölgesi sınırlarında PKK’ye karşı yürütülen operasyonda yaralanan bir askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
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kürdistan Pençe Kilit operasyonu Türkiye PKK

HABER MERKEZİ

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, PKK’ye karşı yürütülen “Pençe-Kilit Harekatı”nda dün yaşanan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt’un yaralandığını ve hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.

Açıklamada, yaralı askerin tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini kaydedildi.

Faim Bozkurt'un Batman'ın Sason ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Bozkurt'un cenazesinin bugün defnedileceği belirtilirken, ailesi taziyeleri kabul ediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da sosyal medya hesabından ölen asker için taziye paylaştı.

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