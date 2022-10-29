Gözaltına alınan 9 gazeteci tutuklandı
HABER MERKEZİ
25 Ekim’de gözaltına alınan MA ve JinNews çalışanı 10 gazetecinin Ankara Adliyesi’nde alınan savcılık ifadeleri tamamlandı.
Gazetecilerin ifadeleri, savcı tarafından eş zamanlı alındı.
Savcılık, Diren Yurtsever, Berivan Altan, Deniz Nazlım, Selman Güzelyüz, Hakan Yalçın, Ceylan Şahinli, Emrullah Acar, Habibe Eren ve Öznur Değer, tutuklama talebiyle, Mehmet Günhan ise adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk edildi.
Savcılığın talebini kabul eden mahkeme Diren Yurtsever, Berivan Altan, Deniz Nazlım, Selman Güzelyüz, Hakan Yalçın, Ceylan Şahinli, Emrullah Acar, Habibe Eren ve Öznur Değer, “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklanmasına karar verdi.
Mehmet Günhan ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.