Politika

Gözaltına alınan 9 gazeteci tutuklandı

Ankara merkezli soruşturma kapsamında 25 Ekim’de gözaltına alınan gazetecilerden 9’u tutuklandı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Arşiv
Arşiv
türkiye gazeteciler Tutuklama

HABER MERKEZİ

25 Ekim’de gözaltına alınan MA ve JinNews çalışanı 10 gazetecinin Ankara Adliyesi’nde alınan savcılık ifadeleri tamamlandı.

Gazetecilerin ifadeleri, savcı tarafından eş zamanlı alındı.

Savcılık, Diren Yurtsever, Berivan Altan, Deniz Nazlım, Selman Güzelyüz, Hakan Yalçın, Ceylan Şahinli, Emrullah Acar, Habibe Eren ve Öznur Değer, tutuklama talebiyle, Mehmet Günhan ise adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk edildi.

Savcılığın talebini kabul eden mahkeme Diren Yurtsever, Berivan Altan, Deniz Nazlım, Selman Güzelyüz, Hakan Yalçın, Ceylan Şahinli, Emrullah Acar, Habibe Eren ve Öznur Değer, “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklanmasına karar verdi.

Mehmet Günhan ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv