‘Devrimci Gençlik’ grubu Halep’te 15 yaşındaki çocuğu kaçırdı

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Afrin'deki İnsan Hakları Örgütü, Rojava’daki Özerk Yönetim’e bağlı Devrimci Gençlik isimli grup 30 Ekim’de Halep’in Şeyh Maksud Mahallesi’nde Şeyhmus Abdullah adında 15 yaşında bir çocuğu kaçırdığını açıkladı.

Şeyhmus’un akıbetinin henüz bilinmediği kaydedildi.

Şeyhmus'un arkadaşlarıyla birlikte daha önce Şeyh Maksud Mahallesi’ndeki Devrimci Gençlik Hareketi'nin karargahını birkaç kez ziyaret ettiği belirtildi.

Devrimci Gençlik kampına giden ve oğluyla görüştürülmeyen annenin baygınlık geçirdiği ifade edildi.

Aslen Afrin’nin Meydan Ekbesa köyünden olan Şeyhmus Abdullah’ın ailesiyle Şeyh Maksud Mahallesine göç ettiği öğrenildi.

Kürt mahalleleri olarak bilinen Halep’teki Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde 200 bin civarında Kürt yaşıyor.

Afrin’in TSK ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından ele geçirilmesinin ardından çok sayıda Afrinli de Halep’in bu mahallelerine göç etti.

Her iki mahallede de Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) kontrolünde bulunuyor.

DSG’nin 2019’da Birleşmiş Milletler ile (BM) çocukların silah altına alınmasının sona ermesine dair bir anlaşma imzalamasına rağmen, çocuk kaçırma eylemleri devam ediyor.

Öte yandan çocuğu kaçırılan aile, DSG’den çocuğunu serbest bırakmasını istiyor.