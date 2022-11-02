DAİŞ birliğinin başındaki ABD’li kadına 20 yıl hapis

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ABD’de yargılanan 42 yaşındaki ev hanımı Allison Fluke-Ekren, haziran ayında “terör örgütüne maddi destek sağlamaktan” suçlu bulundu.

AFP’nin aktardığı habere göre Fluke-Ekren, “seçimlerinden dolayı derin pişmanlık duyduğunu, eylemlerinden etkilenen herkesten af ​​diledi” ancak, çatışmalara hiçbir zaman kişisel olarak katılmadığını ve tek bir el bile ateş etmediğini iddia etti.

Başsavcı Raj Parikh'e göre Fluke-Ekren, 2012 ve 2019 yılları arasında Suriye, Irak ve Libya'da “genç kızların beyinlerini yıkayan ve onları, insan öldürebilmeleri için eğiten” örgütleri destekledi.

Başsavcı Raj Parikh, Yargıç Leonie Brinkema'ya ceza duruşması öncesinde gönderdiği iddianamede, “Dehşet yaydı. Çocuklarını hayal edilemez derecede vahşet, fiziksel, psikolojik, duygusal ve cinsel istismarın içinde bıraktı” ifadelerini kullandı.

Mahkeme belgelerine göre oğullarından biri, "Annem çocuklarını sevmeyen bir canavar ve eylemleri affedilmez. Elleri kan ve tüm çocuklarının acısı ile lekelendi" dedi.

Haziran ayında Allison Fluke-Ekren, bazıları 10 ila 11 yaşları arasında olan 100'den fazla kadın ve kız çocuğunu askeri olarak eğittiğini ve onlara saldırı tüfeği ve patlayıcı kemer kullanmayı öğrettiğini itiraf etti. Ancak böyle bir hayat tarzına sahip olacağına dair bir işaret yoktu.

Söz konusu kadın Alison Brooks olarak doğdu, bir çiftlikte büyüdü ve 1990'ların sonunda bir kilisede evlendi, Bayan Fluke-Ekren oldu ve boşanmadan önce iki çocuğu oldu. Bundan sonra Volkan Ekren adında bir adamla evlendi ve Müslüman oldu. Daha sonra 2008'de ailesi, kendilerinin radikalizm eğilimlerinin başladığı Mısır'a gitti.

Adli makamlara göre 2011 yılında aile, Libya'ya taşındı. Kocası, Bingazi'deki ABD konsolosluğuna yapılan saldırıdan sonra belgeleri çaldı ve El Kaide ile bağlantılı grup olan Ensaru’ş Şeria için analiz edip özetlemesine yardımcı oldu.

Aile daha sonra 2012'de Suriye'ye taşındı çünkü -iddianamedeki bir tanığın ifadesine göre- “cihada katılmak istiyorlardı.”

İlk başta ülkede sadece altı ay kaldı ve 2014 yılına kadar iki çocuğuyla kalıcı olarak yerleşmedi. Kocası, ebeveynlerinin çiftliğinden kazandığı silah uzmanlığı sayesinde DAİŞ keskin nişancısı oldu ve diğer savaşçıların eşlerini AK-47'lerin ve el bombalarının kullanımı konusunda eğitmekle görevlendirildi.

Alison Fluke-Ekren, bir bombalama operasyonunda öldürülen çocukların "intikamını almak" için, bir Amerikan üniversitesine saldırı planlamayı önerdi ve tanıkların önünde DAİŞ örgütünün liderlerinden finansman sözü aldığını iddia etti.

Ancak hamileliği nedeniyle bu plandan vazgeçti ve yeni bir plan yaptı: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir alışveriş merkezine saldırma. Bu sefer kocası onu planını uygulamaktan vazgeçirdi.

Alison Fluke-Ekren’in kocası 2015'te bir bombalı saldırıda öldü ve sonraki yıllarda farklı DAİŞ üyeleriyle üç kez evlendi ve bunlardan dört çocuğu oldu.

İddianameye göre zanlı, kızını da bir DAİŞ’liyle evlenmeye zorladı.

Öte yandan, 2017 yılında Rakka'yı savunmaya yardımcı olmak için faaliyete başlayan "Nesibe Tugayı" adlı bir kadın taburu kuruldu.

Rakka şehri düştükten sonra bir tanıktan ailesine, kovuşturmadan kaçınmak için öldürüldüğünü anlatmasını istedi ancak bu plan işe yaramadı ve 2022'de ABD’ye iade edildi.