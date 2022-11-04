Çin roketi yeryüzüne düştü

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ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı, Çin'in Tiangong Uzay İstasyonuna son modülü taşımak üzere 31 Ekim'de fırlatıldıktan sonra kontrolden çıkan ve nereye düşeceği tartışma konusu olan Long March 5B roketinin Pasifik Okyanusu’nun orta-güney bölgesinde atmosfere girerek yeryüzüne düştüğünü açıkladı.

Komutanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda roketin atmosfere giriş zamanı Erbil saatiyle 13.01 olarak belirtilirken konuyla ilgili Çin’den henüz bir açıklama gelmedi.

23 tonluk devasa roketin Dünya'ya kontrolsüz düşüşü nedeniyle İspanya'daki tüm havalimanları hava sahalarını uçuşlara kapatmıştı.