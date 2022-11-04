Yaşam

Çin roketi yeryüzüne düştü

Çin tarafından 31 Ekim'de uzaya fırlatılan ve iki gündür Dünya'ya düşmesi beklenen Long March 5B roketinin pasifik okyanusuna düştüğü duyuruldu.
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dünya Çin ABD roket

HABER MERKEZİ

ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı, Çin'in Tiangong Uzay İstasyonuna son modülü taşımak üzere 31 Ekim'de fırlatıldıktan sonra kontrolden çıkan ve nereye düşeceği tartışma konusu olan Long March 5B roketinin Pasifik Okyanusu’nun orta-güney bölgesinde atmosfere girerek yeryüzüne düştüğünü açıkladı.

Komutanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda roketin atmosfere giriş zamanı Erbil saatiyle 13.01 olarak belirtilirken konuyla ilgili Çin’den henüz bir açıklama gelmedi.

23 tonluk devasa roketin Dünya'ya kontrolsüz düşüşü nedeniyle İspanya'daki tüm havalimanları hava sahalarını uçuşlara kapatmıştı.

 

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