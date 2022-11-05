Perinçek’ten PKK’ye mesaj

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Mardin'de yaptığı konuşmada Kandil'e seslenerek "Elinizdeki Amerika'nın verdiği silahları bırakın, kucaklaşalım" dedi.

Perinçek, partisinin Malatya ilinin 1. Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

"Vatan Partisi tövbe partisidir" diyen Perinçek, partisinin 'herkese kucak açtığını' söyledi.

Perinçek, "Nasıl dinimizde tövbe var, Vatan Partisi'nde de tövbe var. Yanlış yapanları da partimize çağırıyoruz. Buradan Kandil'e sesleniyoruz, kardeşinize kurşun sıkmayın. Elinizdeki ABD'den, İsrail'den aldığınız silahları, kardeşlerim, bırakın yere atın, Türkiye sizi kucaklamaya hazır. Amerikan silahıyla birbirimizi vurmayalım, kucaklaşalım" ifadelerini kullandı.