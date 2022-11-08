Sudani: Yabancı ülke vatandaşlarının korunması görevimiz

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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Bağdat'ta bir ABD vatandaşının öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

Bağdat’ta düzenlediği basın toplantısında konuşan Irak Başbakanı Sudani, Bağdat'ta bir ABD vatandaşının öldürülmesinin soru işaretleri barındırdığını kaydederek, Irak'ın güvenlik meselesinin kırmızı çizgileri olduğunu belirtti.

Sudani, söz konusu ABD vatandaşının iki yıldır Bağdat'ta yaşadığını bildirdi.

Bir ​​​​​​​ABD vatandaşının dün Bağdat’ta silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin de konuşan Sudani, öldürülen kişinin İngilizce eğitmeni olduğunu söyleyerek, "Öldürülen şahıs 2021 yılından beri Bağdat’ta yaşıyor ve kaldığı semtteki vatandaşlarla sosyal ilişkileri güçlü biriydi. Faillerin yakalanması için başlattığımız soruşturmamız sürüyor. Irak’ın güvenliği kırmızı çizgimizdir, kimse bizi bu konuda sınamasın çünkü başarısız olurlar. Yabancı ülke vatandaşlarının korunması da görevimizdir" diye konuştu.

İran ile Suudi Arabistan arasındaki gerilimin azaltılmasında ülkesinin arabuluculuk yapmasına da değinen Sudani, bölgenin istikrarı için arabulucu rol oynamayı sürdüreceklerini kaydetti.

Bağdat ve Erbil arasındaki sorunlara ilişkin Sudani, petrol, doğal gaz yasası ve Kürdistan Bölgesi’nin mali bütçesiyle ilgili konuların iş birliği ve koordinasyonla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Sudani ayrıca, Irak’ın özellikle ekonomi ve yatırım alanında bölge ve dünya ülkeleri için cazibe merkezi olacağını sözlerine ekledi.​​​​​​​

ABD’NİN BAĞDAT BÜYÜKELÇİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Bağdat'ta bir ABD vatandaşının öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı yakından izlediklerini açıkladı.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "ABD vatandaşının ölüm nedenine ilişkin yürütülen soruşturmayı yerel Irak makamlarıyla yakından izliyoruz" denildi.

Açıklamada, “Troel ailesine saygımızdan dolayı bu zor zamanda başka yorum yapamıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Dün Bağdat'ın Karrada bölgesinde Amerikan vatandaşı Stephen Troel kimliği belirsiz kişilerce öldürülmüştü.

Olayın faillerinin Troel'i önce kaçırmak istedikleri ancak başaramayınca yanlarında taşıdıkları silahla söz konusu şahsı vurdukları kaydedilmişti.

Bugün ise cinayeti, Ashabı Kehf isimli örgüt üstlendi.