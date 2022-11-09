Politika

Erdoğan ve Bahçeli bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
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türkiye MHP Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan

HABER MERKEZİ

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bahçeli’yle bir araya geldi.

Saat 15.00’te başlayan görüşme 1 saat sürdü.

Erdoğan, MHP liderini geçtiğimiz ay evinde ziyaret etmişti. Söz konusu görüşme yaklaşık 1 saat sürmüştü.

AK Parti heyeti, başörtüsüyle ilgili anayasal düzenleme için HDP'yle de görüşmüştü. Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin, HDP'yle görüşmeye nasıl tepki vereceği tartışma konusu olmuştu.

MHP lideri Bahçeli ise dünkü grup toplantısında, AK Parti’nin HDP’yle görüşmesinin “son derece doğal olduğunu” söylemişti.

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