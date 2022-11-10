Politika

Taliban kadınların park ve lunaparklara girişini yasakladı

Afganistan’daki Taliban yönetimi, başkent Kabil’de kadınların parklara ve lunaparklara girişini yasakladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Afganistan Taliban lunapark Kabil

HABER MERKEZİ

AFP’nin aktardığı habere göre, Taliban yönetimi, Afganistan’ın başkenti Kabil’de şimdiye kadar kadın ve erkeklerin farklı günlerde gitmesine izin verdiği park ve lunaparklara kadınların girişini tamamen yasakladı.

Taliban’ın İyiliği Emretme, Kötülükten Sakındırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, park ve lunaparklarda kadın ve erkekler için ayrı gün uygulamasında “kuralların ihlal edildiği” belirtildi.

Bakanlık, “Kadınların ve erkeklerin bir arada olduğu, başörtüsünün takılmadığı durumlar olmuştu” dedi.

Afganistan’da kontrolü ele geçirmesiyle kadınların haklarını ellerinden alan Taliban, kadınların yanlarında erkek olmadan seyahatini yasaklamıştı.

Daha önce ABD Afganistan Özel Temsilcisi Tom West, Taliban'ın kadınlara yönelik politikalarıyla ilgili endişelerini dile getirmişti.

ABD Özel Temsilcisi, Taliban'ın politikalarını insan hakları ihlali olarak nitelendirmiş ve uluslararası toplumla ilişkilerini olumsuz etkilediğini söylemişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv