Taliban kadınların park ve lunaparklara girişini yasakladı

HABER MERKEZİ

AFP’nin aktardığı habere göre, Taliban yönetimi, Afganistan’ın başkenti Kabil’de şimdiye kadar kadın ve erkeklerin farklı günlerde gitmesine izin verdiği park ve lunaparklara kadınların girişini tamamen yasakladı.

Taliban’ın İyiliği Emretme, Kötülükten Sakındırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, park ve lunaparklarda kadın ve erkekler için ayrı gün uygulamasında “kuralların ihlal edildiği” belirtildi.

Bakanlık, “Kadınların ve erkeklerin bir arada olduğu, başörtüsünün takılmadığı durumlar olmuştu” dedi.

Afganistan’da kontrolü ele geçirmesiyle kadınların haklarını ellerinden alan Taliban, kadınların yanlarında erkek olmadan seyahatini yasaklamıştı.

Daha önce ABD Afganistan Özel Temsilcisi Tom West, Taliban'ın kadınlara yönelik politikalarıyla ilgili endişelerini dile getirmişti.

ABD Özel Temsilcisi, Taliban'ın politikalarını insan hakları ihlali olarak nitelendirmiş ve uluslararası toplumla ilişkilerini olumsuz etkilediğini söylemişti.