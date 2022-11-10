Paşinyan’dan Dağlık Karabağ için ‘askerden arındırılmış bölge’ önerisi

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, hükümet toplantısında yaptığı konuşmada, "Dağlık Karabağ çevresinde askerden arındırılmış bir bölge kurulması için bir girişimi masaya koydum. Ayrıca Ermenistan-Azerbaycan sınırı boyunca üç kilometrelik bir askerden arındırılmış bölge oluşturulmasını öneriyoruz" dedi.

Ermenistan Başbakanı ayrıca Karabağ'da bir "barış gücü" konuşlandıran Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 22 Kasım'da Erivan'ı ziyaret edeceğini de duyurdu.

Paşinyan'ın teklifi, son haftalarda Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınırda çatışmaların arttığı ve 2020'deki gibi bir savaş ihtimalinin gündeme geldiği bir dönemde yapıldı.

Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ekim ayı sonunda Rusya'da düzenlenen bir zirvede bir araya gelmişti. İki ülkenin dışişleri bakanları da son dönemde birkaç kez bir araya geldi.

2020’deki 2. Karabağ Savaşı’ndan sonra varılan ateşkese rağmen eylül ayında ortak sınırda başlayan ve tarafların birbirini karşılıklı suçladığı çatışmalarda 286 kişi hayatını kaybetmişti.

2. Karabağ Savaşı’nda 6 bin 500 kişi hayatını kaybederken, Ermenistan yönetimi daha önce 1990’lı yılların başında, 30 bine yakın insanın ölümüne yol açan 1. Dağlık Karabağ Savaşında ele geçirdiği topraklardan çekilmek zorunda kalmıştı.