Politika

Kremlin’den Kherson açıklaması: Hala Rusya’nın parçası

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kherson'un hala Rusya topraklarının bir parçası olduğunu savundu.
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dünya Kremlin Dmitriy Peskov Rusya Ukrayna Kherson

HABER MERKEZİ

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus birliklerinin Kherson kentinden tamamen çekildiği bildirilmişti.

Rus birliklerin Dinyeper Nehri'nin sol kanadına geçtiği belirtilerek, "Dinyeper’in sağ yakasında mühimmat ve silah bırakılmadı. Rus askerlerinin tamamı Dinyeper’in sol kıyısına geçti, önceden belirlenen pozisyonlara yerleştirildi. Rus birliklerinin silah, teçhizat ve malzeme kaybı yoktur" ifadeleri kullanılmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Donetsk, Luhansk, Kherson ve Zaporijya'da referandumlar yapılarak bu bölgelerin Rusya tarafından ilhak edildiğini söyledi.

Referandumların Rusya anayasası ile “resmiyet” kazandığını dile getiren Peskov, "Kherson, Rusya Federasyonu’nun parçası. Bu statü yasalar ile belirlenmiş ve sabitlenmiş durumda. Bunda bir değişiklik yok ve olması mümkün değil" şeklinde konuştu. 

Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinin çekildiği Kherson kentine Ukrayna askerlerinin girmesine ilişkin, "Bugün tarihi bir gün, Kherson'a geri dönüyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

 

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