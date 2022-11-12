Yaşam

Mısır'da otobüs kazası: 20 ölü

Mısır'da başkent Kahire'nin kuzeyindeki Dakahliye ilinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.
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ortadoğu Ortadoğu Mısır Nil Nehri otobüs kazası kaza

HABER MERKEZİ

Mısır medyasında yer alan haberlerde, kazanın, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşandığı bilgisi verildi.

Dakahliye Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, otobüsün Nil Nehri'ne düşmesi sonucu 20 kişi öldü.

Kazada 10'a yakın kişi yaralandı, olayın ardından arama kurtarma faaliyetleri başlatıldı ve yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Mısır, Ortadoğu'da trafik kazalarının en çok yaşandığı ülkelerden biri olarak biliniyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2015'te hazırladığı rapora göre Mısır, yol güvenliği bakımından Arap ülkeleri arasında 16'ncı, dünyada da 109'uncu sırada yer alıyor.

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