ABD’den İran’a kınama: Komşunuza saldırmayı bırakın

ERBİL (K24)

Twitter hesabından açıklama yapan ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Alina L. Romanowski, İran’ın Kürdistan Bölgesi’ne yönelik füze ve İHA saldırılarını şiddetle kınadıklarını belirtti.

İran’a çağrıda bulunan Büyükelçi Romanowski, “Komşunuza ve Irak halkına saldırmayı bırakın” dedi.

Bağdat ve Erbil yönetimine dayanışma mesajı veren Romanowski, Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin egemenliğine yönelik saldırıları kınadı.

KOYE VE ZIRGWÊZ'E SALDIRI

Bu sabah Erbil’in Koye ilçesindeki Kürdistan Demokrat Partisi-İran (KDP-İ) karargahı ile Süleymaniye Zirgwêz’de bulunan İran Kürdistan Emekçiler Partisi (Komele) karargahına saldırı düzenlendi.

Saldırıyı İran Devrim Muhafızları Ordusu üstlendi.

İnsansız hava araçları (İHA) ile füzelerin kullanıldığı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.

28 Eylül'de de “Demokrat Kalesi” olarak bilinen Erbil’in Koye ilçesindeki KDP-İ karargahı, Süleymaniye sınırlarındaki Zirgwêz’de Komele karargahı ve Erbil'in güneyinde bulunan Pirde ilçesi yakınlarında da Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) karargahı füze ve kamikaze İHA'larla hedef alınmıştı. Saldırılarda 18 kişi yaşamını yitirmiş ve 51 kişi de yaralanmıştı.