Mazlum Abdi: İstanbul saldırısıyla güçlerimizin hiçbir ilgisi yok

HABER MERKEZİ

Dün İstanbul İstiklal Caddesi'nde düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.

Patlamada yaralanan 81 kişiden 57'si taburcu oldu, 24 kişinin tedavisi sürüyor. Ayrıca yoğun bakımdaki 6 yaralıdan 2'sinin durumu ciddiyetini koruyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, saldırının failinin Suriye uyruklu bir kişi olduğunu ve gözaltına alındığını açıklarken, Türkiye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 46 kişinin gözaltında olduğunu ifade etti.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını duyurmuş, saldırıda hayatını kaybeden 6 kişinin kimliklerini açıklamıştı.

Saldırıyı hangi örgütün düzenlediği ile ilgili olarak "Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde, PKK/PYD terör örgütü" diyen Soylu, "Eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var" ifadelerini kullandı.

İstanbul’daki bombalı saldırıya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, “Güçlerimizin İstanbul saldırısı ile hiçbir ilgisinin olmadığını belirtiyor, güçlerimizi suçlayan iddiaları reddediyoruz” dedi.

Mazlum Abdi, patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.

PKK DE İDDİALARI YALANLADI

Diğer yandan PKK'ye bağlı Halk Savunma Merkezi (HSM) Karargah Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Bu olayla ilişkimizin olmadığı, doğrudan sivilleri hedeflemeyeceğimizi ve sivilleri hedefleyen eylemleri kabul etmediğimizi halkımız ve demokratik kamuoyu yakından bilmektedir. Biz haklı ve meşru özgürlük mücadelesi yürüten bir hareketiz. Türkiye toplumuyla ortak, demokratik, özgür ve eşit gelecek yaratmak isteyen bir perspektifle hareket ediyoruz. Bu açıdan Türkiye zemininde sivil insanları herhangi bir biçimde hedeflememiz söz konusu olamaz.

Gelişen meşru mücadelemiz karşısında AKP-MHP rejiminin zorlandığı açık bir gerçektir. Özellikle kimyasal silah kullanmasının deşifre olması, yine kendi askerlerini yaktıkları görüntülerin açığa çıkması gerçeği karşısında tabloyu tümüyle değiştirmeye dönük yeni bir karanlık planın devreye sokulmak istendiği görülmektedir. Bu olay sonrası özellikle Kobanê’yi hedef göstermeleri, planlarının yönünü ortaya koymaktadır. Bu çerçeveden bakıldığında bu olayın karanlık bir olay olduğu, bu olayda kullanılan öğelerin Kürt veya Suriyeli olduğu iddia edilse de, bunun sonucu değiştirmeyeceği açık ortadadır. Bunun karanlık bir planın başlangıcına işaret ettiği anlaşılmaktadır. Bu konuda tüm Türkiye demokrasi güçlerinin ve kamuoyunun, geliştirilmek istenen karanlık süreci görerek bu olayın deşifre edilmesi için mücadele yürütmeleri önem taşımaktadır.”