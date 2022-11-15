Yaşam

Prens Harry ve Meghan Markle ile yemeğe 1 milyon dolar

ABD'de bir etkinliğe katılarak ödül alacak olan Prens Harry ile Meghan Markle çiftine yakın oturmak isteyenler 1 milyon dolar ödeyecek.
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dünya Meghan Markle Prens Harry

HABER MERKEZİ

İngiliz Prens Harry (38) ve Meghan Markle (42) çifti, New York'ta düzenlenecek bir davette insan hakları ödülü alacak.

Daha önce ABD eski başkanı Barack Obama'nın aldığı bu ödül, 6 Aralık'ta düzenlenecek törenle takdim edilecek.

Törende çifte yakın oturmak isteyenlerin 1 milyon dolar ödemesi gerekiyor. Bu ödeme dört kişiyi kapsıyor ve vip masa olarak geçiyor.

Gala yemeği davetiyelerinden toplanan parayla bağış yapılacak.

Siyahi bir annenin kızı olan Meghan Markle, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada, genetik testi sonucu yüzde 43 Nijeryalı çıktığını söylemişti.

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