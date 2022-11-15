Politika

Ukrayna’nın üç kentinde patlama sesleri

Ukrayna'da Kiev, Kharkiv, Lviv kentlerinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.
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HABER MERKEZİ

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, füze saldırısı sonucu önce 2 binanın, ardından çok katlı başka bir bina daha olmak üzere toplam 3 binanın vurulduğunu duyurdu.

Peçersk semtinde füze isabet eden konutlardan birinde kurtarma ekiplerinin bir kişinin cesedine ulaştığını aktaran Kliçko, arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Vinnıtsya Bölge Valisi Sergiy Borzov, füzenin bölgedeki kritik bir altyapıya isabet ettiğini bildirdi.

Harkiv Bölge Valisi Oleg Sinegubov ise, Rus güçlerinin Kharkiv ve Çuguyiv ilçesinin kritik altyapısına füze saldırısı düzenlediğini kaydetti.

Lviv Belediye Başkanı Andrey Sadoviy da şehirde patlamaların meydana geldiğini ve elektrik kesintilerinin yaşandığını ifade etti.

Jitomir Belediye Başkanı Sergey Suhomlin, enerji altyapısına yönelik 2 saldırı sonucunda şehrin tamamında elektriklerin kesildiğini duyurdu.

Hmelnitski yerel yetkilileri şehirde kısmen elektrik kesintilerinin yaşandığını bildirirken, Rivne şehrinde de patlama olduğu aktarıldı.

Sumi Bölge İdaresi Başkanı Dmitriy Jivitskiy ve Poltava Belediye Başkanı Aleksandr Mamay da şehirlerinde enerji altyapılarına füze isabet etmesi sonucunda elektriklerin kesildiğini belirtti.

Sosyal medyadaki bilgilere göre, Ukrayna'nın füze saldırılarına maruz kalan diğer şehirlerde de elektrik kesintileri yaşanıyor.

Ukrayna genelinde halka sığınaklarda kalmaları anonsu yapılıyor.

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