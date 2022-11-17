Meral Akşener’den Erdoğan’ın ‘6’lı masadan kalk’ çağrısına yanıt

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'da katıldığı G20 zirvesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada "Muhalefetin içinde, CHP'yi bir kenara koyalım, Altılı Masa'nın hepsini söylememe gerek yok, ama İP'in (İYİ Partinin) bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü. Onlar niye bunlarla aynı masaya düşüyor veyahut aynı konuma geliyor? Bu tabii düşündürücüdür. Hele hele böyle bir dönemde. Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek, gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir" demişti.

AKŞENER: ERDOĞAN'IN ZİKZAKLARINA ALIŞTIK

İzmir'de katıldığı bir program sonrası Erdoğan'ın 'temennisi'ne cevap veren Meral Akşener, Erdoğan'ın yerli ve milli kartını çıkarmadan önce kendi duruşuna bakması gerektiğini söyledi.

Akşener, "Sayın Erdoğan’ın yaptığı zikzaklara alıştık. Geçen hafta HDP ile son derece neşeli, kakara kikiri görüntülü bir fotoğraf verdiler, bir görüşme yaptılar. Şimdi bu böyle bir resim burada duruyor. Bu sabah uyanmış, bu defa da HDP üzerinden her zaman yaptığı gibi bizi o konuda dürtmeye kalkışmış. Ama biz bugüne kadar Sayın Erdoğan'ın yaptığı zikzaklara alıştık. Yani masada oturan kendileri, açılımları yapanlar kendileri, teröriste 'terörist' diyemeyenlerle aynı yerde bulunan kendileri. İş zora düştü mü yerli ve milli ilan edilen biziz. Erdoğan'ın yerli ve milli ilan etmesine ihtiyaç duyan bir parti değiliz. Biz Erdoğan ve arkadaşlarının yaptığı yerli ve milli tanımına ihtiyaç duyan bir parti değiliz" ifadelerini kullandı.

2017'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine atıfta bulunan ve ''Biz bu ucube sistemin onaylandığı referanduma karşı koyan net bir partiyiz. Dün neyi savunduysak bugün de aynı şeyi savunuyoruz" diyen Akşener "Milletimizin geleceğinin heba edildiği bir kumar masasında hiç olmadık bundan sonra da olmayacağız" şeklinde konuştu.