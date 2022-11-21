Politika

İran'dan İngiltere'ye nota

İran, Londra Büyükelçiliği binasına yapılan saldırının ardından İngiltere Büyükelçisi Simon Shercliff’i Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası verdi.
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İran Simon Shercliff İran İngiltere Nota

HABER MERKEZİ

İran, Londra Büyükelçiliği binasına yapılan saldırının ardından İngiltere’nin Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, İran’ın Londra Büyükelçiliği binasına yapılan saldırının ardından İngiltere’nin Tahran Büyükelçisi Simon Shercliff’in Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı duyuruldu.

Açıklamada, Büyükelçi'ye "İngiliz hükûmetinin Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi çerçevesinde taahhütlerinin" hatırlatılarak protesto notası verildiği açıklandı.

Diğer yandan, Büyükelçi Shercliff, saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirerek durumu Londra'ya ileteceğini, gelecekte bu tür sorunlarla karşılaşmamayı umduğunu söyledi.

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