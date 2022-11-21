Politika

Beyoğlu’ndaki bombalı saldırıya ilişkin 5 kişi daha tutuklandı

İstanbul İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıyla ilgili sorgusu tamamlanan 5 kişinin daha tutuklandığı bildirildi.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
türkiye Soruşturma Tutuklama İstanbul istiklal caddesi Bombalı saldırı

HABER MERKEZİ

13 Kasım Pazar günü, İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırı ile ilgili beş kişinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Beş şüpheli, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "Nitelikli kasten öldürme" ve "Göçmen kaçakçılığı" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik beş kişinin tutuklanmasına karar verdi.

19 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada daha önce 51 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'ın da bulunduğu 49 kişi, geçen perşembe günü adliyeye sevk edilmişti. 49 şüpheliden 17'si tutuklanmış, 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış, 29'unun ise sınır dışı edilmesine karar verilmişti.

Soruşturmanın devamında gözaltına alınan 8 şüphelinin de 3'ü dün adliyeye sevk edilmiş, 2'si tutuklanmış, 1'i serbest bırakılmıştı. Dün itibarıyla soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 19'a yükselmişti. (Kaynak: Ajanslar)

 

 

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