İngiltere’den İran mesajı: Halkına zulmeden bir rejim müttefiklerimizi de tehdit eder

HABER MERKEZİ

Cleverly, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İran'ın nükleer programını daha da genişlettiğine işaret ederek, bunun rejimin küresel güvenlik için oluşturduğu tehlikenin bir başka kanıtı olduğunu bildirdi.

Bakan Cleverly, "İçeride kendi halkına zulmeden bir rejim, mutlaka dışarıdaki dost ve müttefiklerimizi de tehdit edecektir. İran asla nükleer silah edinmemeli" ifadelerine yer verdi.

Iran is further expanding their nuclear programme. This is yet more evidence of the danger the regime poses to global security.



A regime that brutally oppresses its own people at home will surely threaten our friends and allies abroad.



Iran must never acquire a nuclear weapon. — James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) November 23, 2022

E3 ülkeleri, İran'ın nükleer programını genişletme kararını kınamıştı

İran, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ile yeterli işbirliği yapmadığı" gerekçesiyle IAEA Yönetim Kurulunda alınan aleyhte karara tepki olarak Fordo'daki nükleer tesiste uranyumu yüzde 60 saflıkta zenginleştirmeye başladığını duyurmuştu.

"E3" olarak adlandırılan İngiltere, Fransa ve Almanya ise dün İran'ın nükleer programını daha da genişletme kararını kınamıştı.

Üç ülkenin ortak açıklamasında, "İran'ın bu adımı, küresel nükleer silahların yayılmasını önleme sistemine bir meydan okumadır" ifadesine yer verilmişti.