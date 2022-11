İngiltere’den İran mesajı: Halkına zulmeden bir rejim müttefiklerimizi de tehdit eder

HABER MERKEZİ

Cleverly, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İran'ın nükleer programını daha da genişlettiğine işaret ederek, bunun rejimin küresel güvenlik için oluşturduğu tehlikenin bir başka kanıtı olduğunu bildirdi.

Bakan Cleverly, "İçeride kendi halkına zulmeden bir rejim, mutlaka dışarıdaki dost ve müttefiklerimizi de tehdit edecektir. İran asla nükleer silah edinmemeli" ifadelerine yer verdi.

Iran is further expanding their nuclear programme. This is yet more evidence of the danger the regime poses to global security.



A regime that brutally oppresses its own people at home will surely threaten our friends and allies abroad.



Iran must never acquire a nuclear weapon.