MSB’den açıklama: 2 asker yaşamını yitirdi

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Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu’nda PKK mensuplarınca açılan ateş sonucu iki askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Kürdistan Bölgesi sınırlarında devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda 2 Türkiye askerinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, PKK’liler tarafından açılan ateş sonucu Teğmen Duabey Onur Öztürkmen ile Er İsmail Ünal'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK’liler, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görevli askerleri hedef aldı. Açılan taciz ateşinde 4 asker vuruldu. Teğmen Duabey Onur Öztürkmen ve Sözleşmeli Er İsmail Ünal yaşamını yitirdi. Yaralanan diğer 2 asker ise hastaneye kaldırıldı. Yaralı askerlerin tedavileri sürüyor.