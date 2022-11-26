Politika

MSB’den açıklama: 2 asker yaşamını yitirdi

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, PKK mensuplarınca açılan ateş sonucu iki askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
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türkiye MSB Pençe Kilit operasyonu PKK

HABER MERKEZİ

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu’nda PKK mensuplarınca açılan ateş sonucu iki askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Kürdistan Bölgesi sınırlarında devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda 2 Türkiye askerinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, PKK’liler tarafından açılan ateş sonucu Teğmen Duabey Onur Öztürkmen ile Er İsmail Ünal'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK’liler, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görevli askerleri hedef aldı. Açılan taciz ateşinde 4 asker vuruldu. Teğmen Duabey Onur Öztürkmen ve Sözleşmeli Er İsmail Ünal yaşamını yitirdi. Yaralanan diğer 2 asker ise hastaneye kaldırıldı. Yaralı askerlerin tedavileri sürüyor.

 

 

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