DAİŞ, liderinin öldürüldüğünü duyurdu

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DAİŞ tarafından yayınlanan ses kaydında, örgütün lideri Ebu'l Hasan el-Kureyşi'nin öldürüldüğü duyuruldu.

Ses kaydında, örgüt liderinin nerede ve ne zaman öldürüldüğüne dair herhangi bir ayrıntı verilmedi.

DAİŞ Sözcüsü açıklamasında, örgütün yeni liderinin Ebu’l Hüseyin el-Hüseyni olduğunu belirtti.

DAİŞ'in ilk lideri Ebubekir el-Bağdadi 2019'da, ikinci lideri Ebu İbrahim el-Kureyşi ise 2022'de İdlib'de kaldıkları evlere düzenlenen ABD operasyonlarında öldürülmüştü.