Politika

DAİŞ, liderinin öldürüldüğünü duyurdu

DAİŞ tarafından yapılan açıklamada, örgütün lideri Ebu Hasan el-Kureyşi'nin öldürüldüğü bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ortadoğu DAİŞ Ebul Hasan el-Kureyşi

HABER MERKEZİ

DAİŞ tarafından yayınlanan ses kaydında, örgütün lideri Ebu'l Hasan el-Kureyşi'nin öldürüldüğü duyuruldu.

Ses kaydında, örgüt liderinin nerede ve ne zaman öldürüldüğüne dair herhangi bir ayrıntı verilmedi.

DAİŞ Sözcüsü açıklamasında, örgütün yeni liderinin Ebu’l Hüseyin el-Hüseyni olduğunu belirtti.

DAİŞ'in ilk lideri Ebubekir el-Bağdadi 2019'da, ikinci lideri Ebu İbrahim el-Kureyşi ise 2022'de İdlib'de kaldıkları evlere düzenlenen ABD operasyonlarında öldürülmüştü.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv