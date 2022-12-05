İki farklı seçim anketi: Hangi parti ve isimler önde?

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Artı Bir Araştırma, 21-30 Kasım tarihlerinde 26 kentte bin 500 kişiyle telefonla görüşerek hazırladığı anketin sonuçlarını paylaştı.

Buna göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan fazla oy alıyor. Araştırmaya göre Kılıçdaroğlu yüzde 43,8 oy alırken, Erdoğan yüzde 38,2'de kalıyor. Kararsızların oyu ise yüzde 18.

Anket sonucuna göre yüzde 52,5'i Erdoğan'ın aday olmaması gerektiğini düşünüyor.

Bu pazar seçim olsa AK Parti'ye oy vereceklerin oranı yüzde 30,4 olurken, CHP yüzde 27,9, İYİ Parti yüzde 14,7, HDP yüzde 11,8, MHP yüzde 5,4 oy alıyor.

Ankete katılanların yüzde 79,7'si ekonominin en büyük problem olduğunu düşünürken, yüzde 10,6'sı eğitimi işaret etti. Yüzde 6,9'luk kesim ise sığınmacıları işaret etti.

Ankete göre yüzde 72,6'lık kesim gelecek bir yılda kendisinin ve ailesinin ekonomik durumunun kötü olacağını düşünüyor.

AKSOY ARAŞTIRMA’NIN ANKET SONUÇLARI

Öte yandan AKSOY Araştırma Şirketi'nin kurucusu Ertan Aksoy, yaptıkları son anket sonuçlarını paylaştı.

Aksoy'un paylaştığı anket 24-29 Kasım tarihleri arasında yüzde 95 güven aralığında yüzde 2,5 hata payı ile 1.537 örneklem ile yapıldı.

Buna göre AK Parti yüzde 32,9, CHP yüzde 28,7, İYİ Parti yüzde 13,9, HDP yüzde 11, MHP de yüzde 7,8 oranında görünüyor.

Cumhur İttifakı partilerinden son aylarda yaşanan yükseliş Aksoy Araştırma'nın önceki anketleri ile yapılan karşılaştırmada da görülebiliyor.

Son ankette yüzde 32,9 olan AK Parti oyları geçtiğimi ay başında duyurulan ankette yüzde 31,7, Eylül ayı araştırmasında yüzde 29,7 olarak hesaplanmıştı.

CHP'nin son anketteki yüzde 28,7 olan oyları ise önceki anketlerde yüzde 28,1 ve yüzde 29,1'di.

Diğer partilerin son üç anketteki oy oranları şöyle gerçekleşti:

İYİ Parti; yüzde 13,9, yüzde 13,3 ve yüzde 14,1

HDP; yüzde 11, yüzde 11,2, yüzde 10.1

MHP; yüzde 7,8, yüzde 7,8, yüzde 7,6

Ertan Aksoy, partilerdeki oy oranı değişikliğini, AK Parti'nin son dönemde yaptığı hamlelerin bir miktar işe yaradığının göstergesi olduğunu söyledi.

Ancak Ersoy son iki ay içerisinde sosyal konut projesi, vergi indirimi, boş faizlerinin silinmesi ve yerli otomobilin banttan indirilmesi gibi hamlelerin sonucunda AK Parti'deki artışın yüzde 3,2 ile sınırlı kaldığına dikkat çekti.

Aksoy, CHP, İYİ Parti ve HDP’den bir kopma olmadığına belirterek AK Parti'nin daha çok son yıllarda kurulan partilerden oy kopardığını belirtti.