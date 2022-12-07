Politika

Başbakan, Alman heyetiyle Şengal Anlaşması’nı görüştü

Görüşmede Irak ve bölgedeki genel durumun yanı sıra Kürdistan Bölgesi ile Almanya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.
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kürdistan Mesrur Barzani Tobias Tunkel Martin Jaeger Klaus Streicher Almanya

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Almanya heyetiyle Şengal Anlaşması’nın uygulanmasının önemine vurgu yaptı.

Başbakan Mesrur Barzani, Almanya Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Kuzey Afrika Dairesi Başkanı Tobias Tunkel, Almanya’nın Bağdat Büyükelçisi Martin Jaeger ve Almanya’nın Erbil Başkonsolosu Klaus Streicher’den oluşan heyeti kabul etti.

Görüşmede Irak ve bölgedeki genel durumun yanı sıra Kürdistan Bölgesi ile Almanya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

Ayrıca görüşmede, Şengal Anlaşması’nın uygulanması, milislerin ve yasadışı silahlı grupların geri çekilmesi, bölgedeki durumun normalleşmesi ve göçzedelerin yerlerine dönmesi için gerekli koşulların yaratılmasına vurgu yapıldı.

 

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