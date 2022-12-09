Politika

ABD'den Ukrayna'ya 275 milyon dolarlık yardım

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 275 milyon dolarlık yeni savunma yardımı sağlanması için onay verdi.
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ABD ABD Ukrayna yardım savunma

HABER MERKEZİ

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Joe Biden, Ukrayna'ya 275 milyon dolarlık yeni savunma yardımı sağlanması için Dışişleri Bakanlığına yetki verdi.

Ayrıca, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby de Zoom üzerinden yaptığı brifingde, "Ukrayna'ya 275 milyon dolarlık yeni savunma paketinin yakın zamanda yola çıkacağını duyurmaktan mutluluk duyuyorum" ifadesini kullandı.

Söz konusu yardımın Ukrayna'ya yeni hava savunma kabiliyeti sağlayacağını ve bu ülkenin İHA tehdidine karşı kendini koruyabileceğini belirten Kirby, söz konusu yardımların savaş alanındaki askerlere de daha çok cephane sağlayacağını kaydetti.

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